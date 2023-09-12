Уряд передав в управління Укрнафти мережу АЗС Glusco, яка належали Медведчуку
Кабінет міністрів призначив Укрнафту управителем активів компанії Glusco, серед яких понад 200 автозаправок - раніше вона належала куму Путіна Віктору Медведчуку
Про це повідомив у Facebook голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.
"Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука. Нагадую, що обидві компанії Укрнафта та Нафтогаз Ойл Трейдинг входять до Група Нафтогаз і продовжують працювати", - написав Чернишов.
- Нагадаємо, 11 березня 2021 року СБУ провела понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення компанії.
- СБУ й ДПС звинуватили мережу АЗС у "тіньовій реалізації неякісних нафтопродуктів". За інформацією слідства, приблизна сума ухилення від податків становить 240 млн грн. У Glusco спростували звинувачення, але повноцінна робота мережі була заблокована.
- У липні 2021 року мережа АЗС Glusco відновила роботу, продовживши реалізацію лише зрідженого газу й супутніх товарів у пристанційних магазинах.
- 6 грудні 2021 року мережу АЗК Glusco придбав грецький підприємець Дімітріос Аніфантакіс.
- На початку серпня АРМА повідомило про розірвання договорів з компанією "Нафтогаз Ойл Трейдинг" про управління заарештованою мережею АЗС Glusco, яку повʼязують з Віктором Медведчуком, через неналежне управління активами. Автозаправки працювали під брендом U.GO. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" вважає це рішення неправомірним.
- В липні 2023 року Комісія з контролю за ефективністю з управління активами АРМА розпочала перевірку ефективності управління мережею.
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