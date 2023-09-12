Уряд передав в управління Укрнафти мережу АЗС Glusco, яка належали Медведчуку

Про це повідомив у Facebook голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

"Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука. Нагадую, що обидві компанії Укрнафта та Нафтогаз Ойл Трейдинг входять до Група Нафтогаз і продовжують працювати", - написав Чернишов.