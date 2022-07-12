Уряд підготує законопроєкти про іспит для набуття українського громадянства

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеграм.

"В уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали сьогодні під час засідання", – написав він.

Зокрема, відповідні законодавчі ініціативи на розгляд Кабміну мають внести Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ.

Програмою іспиту займеться Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови. Йдеться про іспити на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України, додав Шмигаль.

Нагадаємо, у відповідь на петицію президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Денисові Шмигалю розглянути можливість запровадження іспиту для набуття українського громадянства.

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