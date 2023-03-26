Уряд Північної Македонії розгляне рішення про передачу Україні 12 гвинтокрилів Мі-24

Про це заявила міністерка оборони країни Славянка Петровська телеканалу Alsat.

"З нагоди візиту міністра оборони Слов'янки Петровської в "360 градусів" було оголошено, що країна передасть Україні 12 гелікоптерів Мі-24 і придбає вісім нових - багатоцільових, на західній основі", - зазначили журналісти.

Мовиться про 12 Мі-24, які Північна Македонія купила в України ще в 2001 році, частину цих вертольотів уже певний час не експлуатують.

"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації", – сказала міністерка.