Уряд Північної Македонії розгляне рішення про передачу Україні 12 гвинтокрилів Мі-24
Генштаб Північної Македонії підтримав рішення про передачу Україні 12 вертольотів Мі-24, нині пропозицію має розглянути уряд країни
Про це заявила міністерка оборони країни Славянка Петровська телеканалу Alsat.
"З нагоди візиту міністра оборони Слов'янки Петровської в "360 градусів" було оголошено, що країна передасть Україні 12 гелікоптерів Мі-24 і придбає вісім нових - багатоцільових, на західній основі", - зазначили журналісти.
Мовиться про 12 Мі-24, які Північна Македонія купила в України ще в 2001 році, частину цих вертольотів уже певний час не експлуатують.
"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації", – сказала міністерка.
- Нагадаємо, чотири військові літаки Су-25, які Македонія купила у Києва під час конфлікту 2001 року, на початку серпня 2022 року передали Україні.
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