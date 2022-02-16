Уряд Польщі записав відео на підтримку України
Уряд Польщі записав відеоролик на підтримку України, в якому поляки підкреслили послідовну позицію на підтримку українців, в протистоянні російській агресії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Польща була адвокатом України в дорозі на Захід, бо Україна - є частиною Європи. Польські політики та дипломати провели десятки зустрічей по всьому світу, щоб переконати наших партнерів у тому, що Україна має рацію у цьому конфлікті. Перед обличчям російських погроз і брязкання зброєю ми також не можемо залишатися байдужими. Ми пишаємося тим, що найсучасніша зброя польських виробників зміцнить вашу оборонну систему. Ми допомагаємо і будемо допомагати! Польське суспільство - солідарне з вами! Ми також відправляємо необхідну техніку та матеріальні засоби. Польща - поруч і буде підтримувати Україну!" - йдеться в ролику.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.98
Купівля 27.98Продаж 28.35
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.28
- Актуальне
- Важливе