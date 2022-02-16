Уряд Польщі записав відео на підтримку України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Польща була адвокатом України в дорозі на Захід, бо Україна - є частиною Європи. Польські політики та дипломати провели десятки зустрічей по всьому світу, щоб переконати наших партнерів у тому, що Україна має рацію у цьому конфлікті. Перед обличчям російських погроз і брязкання зброєю ми також не можемо залишатися байдужими. Ми пишаємося тим, що найсучасніша зброя польських виробників зміцнить вашу оборонну систему. Ми допомагаємо і будемо допомагати! Польське суспільство - солідарне з вами! Ми також відправляємо необхідну техніку та матеріальні засоби. Польща - поруч і буде підтримувати Україну!" - йдеться в ролику.

