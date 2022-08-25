Про це повідомляє видання Yavp.pl.

У Польщі передбачена компенсація громадянам чи закладам, які приймають у себе біженців з України у розмірі 40 злотих на особу на добу, тобто приблизно 1200 злотих на місяць. Уряд перераховує кошти з державного бюджету воєводам, а ті перераховують їх органам місцевого самоврядування для виплат. Заявник, який приймає біженців, має отримати виплати впродовж 30 днів з моменту подання заяви, однак на практиці виплати затримуються.

За даними міністра внутрішніх справ Павла Шефернакера, більшість заявників, які надали прихисток біженцям з України, подали документи на отримання відшкодувань "40+" на межі червня та липня. І саме це стало причиною затримок.

Зокрема, повідомляють, що у Кракові місцева влада отримала останній транш від воєводи 26 липня. На сьогодні місту не вистачає 14 млн злотих для виплати грошей із уже поданих заявок.

Познань недоотримала від воєводи 32 млн зл. Останній транш Познань отримала 6 липня, тож виплати у місті заморожені. Пясечно для виплати "40+" не вистачає 1,2 мільйона злотих.

За даними мерії Варшави, місто недоотримало від воєводи аж 60 мільйонів злотих. Однак у воєводстві це заперечують і кажуть, що гроші виплачуються регулярно.

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