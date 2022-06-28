Уряд повернув обов’язкові закупівлі через Prozorro

Про це повідомило Prozorro з посиланням на відповідне рішення уряду.

"Усі державні та місцеві органи влади та підприємства проводитимуть обов’язкові спрощені закупівлі в електронній системі Prozorro від 50 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Такі зміни уряд ухвалив на засіданні 24 червня, скасувавши своє рішення від 28 лютого, яке дозволяло на час військового стану укладати контракти напряму, без аукціону.

Відповідно до рішення уряду, замовники мають проводити спрощені зкупівлі від 50 тис. грн. Провести аукціон та укласти контракт з постачальником за такої процедури можна за 6-8 днів.

"Крім того, стандартизовані товари, як от пальне, офісне устаткування чи харчові продукти, можна буде купувати в електронному каталозі Prozorro Market", – зазначає Prozorro.

"Замовники, які перебувають у зоні бойових дій і не мають можливості скористатися електронною системою чи мають нагальні потреби у закупівлі тут і зараз, зможуть укладати прямі контракти”, — відзначив генеральний директор ДП “Прозорро” Василь Задворний.

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