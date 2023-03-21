Уряд призначив нового очільника Укрзалізниці

Про це йдеться в розпорядженні уряду України.

"Призначити з 23 березня 2023 р. головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки", - зазначено у документі.

Також припинено повноваження Євгена Лященка як члена правління Укрзалізниці

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