Уряд призначив нового очільника Укрзалізниці
Кабмін 23 березня призначив новим головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Євгена Лященка строком на два роки
Про це йдеться в розпорядженні уряду України.
"Призначити з 23 березня 2023 р. головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки", - зазначено у документі.
Також припинено повноваження Євгена Лященка як члена правління Укрзалізниці
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