Уряд пропонує спростити розмитнення авто та перевести послугу в Дію

Про це написав у телеграм очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку. Вводите у калькуляторі три характеристики — рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто.

Наприклад, ви маєте Audi A3 2006 року. На дизелі та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 грн, замість 143 500 грн.", - йдеться у дописі

Також міністр зазначив, розраховує, що депутати підтримають сервіс, який спростить життя та заощадить кошти тисячам українців.

Нагадаємо, США планують допомогти Україні експортувати Дію в інші країни, обговорення почнуть у Давосі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb