Уряд пропонує спростити розмитнення авто та перевести послугу в Дію
Мінцифри готує зміни до законодавства, щоби повністю виключити людський фактор при розмитненні авто та зробити його доступним у Дії у кілька кліків
Про це написав у телеграм очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку. Вводите у калькуляторі три характеристики — рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто.
Наприклад, ви маєте Audi A3 2006 року. На дизелі та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 грн, замість 143 500 грн.", - йдеться у дописі
Також міністр зазначив, розраховує, що депутати підтримають сервіс, який спростить життя та заощадить кошти тисячам українців.
- Нагадаємо, США планують допомогти Україні експортувати Дію в інші країни, обговорення почнуть у Давосі
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