Уряд РФ виділів $23 млн для підготовки висадки на Місяць

Матеріали держкорпорації опублікували на сайті держзакупівель РФ, передає Еспресо.TV.



За підсумками роботи необхідно розробити вимоги до космічної техніки для подібних місій.



Сумарна вартість контракту - 1,7 мільярда рублів (дорівнює $23 383 500,00).



"Цілі науково-дослідницької роботи: розробка пропозицій, рекомендацій, вимог до перспективних технологій, елементів і систем виробів ракетно-космічної техніки, що забезпечує надійну реалізацію пілотованих польотів до Місяця, роботі космонавтів на навколомісячної орбіті і поверхні Місяця, з урахуванням необхідності вирішення медико-біологічних проблем ", - йдеться в оголошенні тендеру.



При цьому "Роскосмос" вперше зазначив у своїх офіційних документах, Росія використовуватиме ракету "Ангара" і малий транспортний корабель для перших пілотованих польотів до Місяця.





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