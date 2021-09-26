Уряд РФ виділів $23 млн для підготовки висадки на Місяць
"Роскосмос", яким керує колишній опозиціонер та гість київського Помаранчевого майдану, а нині вірний Кремлю чиновник й один з кандидатів у наступники Путіна Дмитро Рогозін, оголосив тендер на проведення науково-дослідних робіт з вивчення проблемних питань програми пілотованих польотів на Місяць
Матеріали держкорпорації опублікували на сайті держзакупівель РФ, передає Еспресо.TV.
За підсумками роботи необхідно розробити вимоги до космічної техніки для подібних місій.
Сумарна вартість контракту - 1,7 мільярда рублів (дорівнює $23 383 500,00).
"Цілі науково-дослідницької роботи: розробка пропозицій, рекомендацій, вимог до перспективних технологій, елементів і систем виробів ракетно-космічної техніки, що забезпечує надійну реалізацію пілотованих польотів до Місяця, роботі космонавтів на навколомісячної орбіті і поверхні Місяця, з урахуванням необхідності вирішення медико-біологічних проблем ", - йдеться в оголошенні тендеру.
При цьому "Роскосмос" вперше зазначив у своїх офіційних документах, Росія використовуватиме ракету "Ангара" і малий транспортний корабель для перших пілотованих польотів до Місяця.
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