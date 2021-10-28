Уряд розширив програми доступних кредитів та іпотеки: що зміниться
Кабінет міністрів України розширив умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%"
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
"Відповідно до прийнятих змін, до державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" долучено фізичних осіб-підприємців з річним доходом до 50 млн грн, які зможуть отримати пільгові кредити за ставкою 12% річних до 1 млн грн без застави під поручительство.
Крім того, уряд удосконалив процедуру поєднання програми "Доступні кредити 5-7-9%" з регіональними програмами підтримки та розвитку малого бізнесу через співпрацю Фонду розвитку підприємництва з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, що дозволить збільшити обсяг допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу.
Водночас постановою внесено зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, якими передбачено спрощення вимог до предмета іпотеки, що купується позичальником.
Зокрема, скасовано вікові обмеження до нерухомого майна крім об'єктів нерухомості в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн, що мають бути прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше ніж протягом десяти років. Також збільшено ліміт можливого перевищення площі предмета іпотеки до 40% з 20% від нормативної площі, яка оплачується позичальником самостійно.
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