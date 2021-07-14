Уряд розширив програму держгарантій на фермерів для купівлі сільгоспземлі

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Відтепер програмою державних портфельних гарантій зможуть скористатися фермери, які бажають придбати землю сільськогосподарського призначення", - йдеться у повідомленні.



Прем'єр зазначив, що пільгові умови будуть розповсюджуватися лише на дрібних та середніх аграріїв, які вже працюють на землі та мають у користуванні не більш ніж 500 гектарів. Позика надаватиметься строком до 10 років, а гарантії від держави дозволять суттєво знизити ставку по банківському кредиту.



Шмигаль додав, що це вже третя державна програма, яка спрямована на здешевлення грошей для фермерів. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb