Уряд розширив програму держгарантій на фермерів для купівлі сільгоспземлі
Кабінет міністрів розширив програму державних гарантій на дрібних та середніх аграріїв для купівлі сільськогосподарської землі
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
"Відтепер програмою державних портфельних гарантій зможуть скористатися фермери, які бажають придбати землю сільськогосподарського призначення", - йдеться у повідомленні.
Прем'єр зазначив, що пільгові умови будуть розповсюджуватися лише на дрібних та середніх аграріїв, які вже працюють на землі та мають у користуванні не більш ніж 500 гектарів. Позика надаватиметься строком до 10 років, а гарантії від держави дозволять суттєво знизити ставку по банківському кредиту.
Шмигаль додав, що це вже третя державна програма, яка спрямована на здешевлення грошей для фермерів.
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