Уряд скасував самоізоляцію для жителів тимчасово окупованих територій за наявності запрошення на вакцинацію в Україні

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.



Згідно з повідомленням, уряд з 25 жовтня змінив правила в'їзду для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. Відтепер мешканці ТОТ не підлягатимуть самоізоляції при перетині кордону з РФ у разі пред'явлення запрошення на вакцинацію з українським ідентифікатором.



У пресслужбі зазначили, що записатися на вакцинацію та отримати необхідне запрошення жителі ТОТ можуть в одному з центрів вакцинації населення та пунктів щеплення, розташованих на підконтрольній Україні території Донецької, Луганської та Херсонської областей у територіальній близькості до контрольних пунктів в'їзду. Мінрегіон також опублікував перелік таких пунктів і центрів.



У відомстві також пояснили, що записатися на щеплення можна за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров'я з питань протидії СOVID-19: +38 0 800 60 20 19 або через чат на сайті МОЗ.



Зазначається, що окрім скасування самоізоляції, зміни стосуються оновлення застосунку Вдома для українців, які перетинають КПВВ та державний кордон на в'їзд в Україну. Додаток більше не відстежуватиме геолокацію, а через 72 години буде деактивований.



Для реєстрації застосунку Вдома чи на офіційному порталі потрібно вказати особисті та паспортні дані, засіб зв'язку та визначене місце самоізоляції. Упродовж 72 годин до вищевказаних даних, в додатку має з'явитися результат ПЛР-тесту або тесту на антиген. Якщо тест засвідчить негативний результат, застосунок Вдома можна буде видалити. У разі підтвердження діагнозу вартос звернутися до сімейного лікаря.

Водночас, якщо особа з будь-яких причин не здала тест після перетину кордону або КПВВ, через 72 години додаток деактивується, а інформація автоматизовано передається до правоохоронних органів, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням у місці самоізоляції.