Уряд спрямує додаткові 300 млн грн на оснащення центрів неонатального скринінгу, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні уряд спрямує додаткові триста мільйонів гривень на оснащення центрів неонатального скринінгу. Це тип дослідження, яке дозволяє вчасно виявляти у новонароджених дітей спадкові або вроджені хвороби", - сказав Шмигаль.



Шмигаль також додав, що на фінансування екстреної медицини у цьому році було закладено майже 14 млрд грн, що майже в два рази більше, ніж у 2019 році. Це дозволяє закуповувати нові автомобілі та нове обладнання, а також підвищити виплати медичним працівникам.

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