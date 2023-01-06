Уряд створив Нацкомісію з питань кримськотатарської мови

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні у п'ятницю, 6 січня.

"Комісію створено на виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Цей консультативно-дорадчий орган функціонуватиме у складі представників залучених державних органів, а також Меджлісу кримськотатарського народу й мовознавців із наукових та освітніх установ", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, основним завданням Нацкомісії є збереження кримськотатарської мови, яка віднесена ЮНЕСКО до числа мов, що потребують захисту, а також сприяння координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань інституційного, організаційного й інформаційного забезпечення функціонування кримськотатарської мови.

Окрім цього, за словами Верещук, "кримськотатарська – це мова одного з корінних народів України, який наразі зазнає утисків і репресій у тимчасово окупованому Криму. Українська влада робить все, щоб захистити права кримських татар, їхню національну ідентичність".

"Утворена сьогодні комісія покликана сприяти збереженню національної культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті кримськотатарського народу. Разом з науковцями маємо популяризувати цю мову серед молоді, підіймати її престиж. Ми маємо зберегти нашу спільну національну пам’ять», – наголосила віцепрем'єр-міністр.

9 серпня повідомлялося, що в Україні створять онлайн-платформу "Національний корпус кримськотатарської мови".

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