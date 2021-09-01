Уряд створив робочу групу з дерегуляції: вона скасує регуляторні акти, які обтяжують роботу бізнесу

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Одне із першочергових завдань, які стоять перед урядом, - це дерегуляція. Сьогодні утворимо міжвідомчу робочу групу з питань дерегуляції, аби прискорити цей процес", - сказав Шмигаль.



Він зазначив, що наразі в Україні працює міжрегіональна робоча група з дерегуляції, яка вже переглянула понад 3,5 тис. регуляторних актів, з яких скасувала майже половину - 1 636 докуменів, які мали регіональну специфіку та обтяжували роботу бізнесу.



Прем'єр зазначив, що новостворена робоча група до кінця року має показати аналогічні результати та прибрати штучні бар'єри для розвитку бізнесу.



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