Про це йдеться на Урядовому порталі.

Глава Уряду відвідав Чернігівську теплоелектроцентраль, що зазнала суттєвих пошкоджень від ворожих обстрілів військ РФ у березні.

"Російські терористичні війська свідомо розбомбили Чернігівську ТЕЦ. Тепер Уряд виділяє на її ремонт та обладнання 100 млн грн. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть з теплом цієї зими", — зазначив Шмигаль.

Також за його словами, під час засідання Уряду було виділено загалом майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці.

"Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці по всій країні мали тепло, воду та світло. Підготовка до опалювального сезону — це один із найважливіших етапів швидкої відбудови. Загалом уряд уже виділив регіонам майже 2,5 млрд грн", — наголосив премʼєр-міністр.

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