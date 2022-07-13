Уряд виділить близько 300 млн грн на ремонт ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої поїздки в Чернігівську область 13 липня заявив, що уряд зробить все можливе, аби цієї зими українці мали тепло та гарячу воду
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Глава Уряду відвідав Чернігівську теплоелектроцентраль, що зазнала суттєвих пошкоджень від ворожих обстрілів військ РФ у березні.
"Російські терористичні війська свідомо розбомбили Чернігівську ТЕЦ. Тепер Уряд виділяє на її ремонт та обладнання 100 млн грн. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть з теплом цієї зими", — зазначив Шмигаль.
Також за його словами, під час засідання Уряду було виділено загалом майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці.
"Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці по всій країні мали тепло, воду та світло. Підготовка до опалювального сезону — це один із найважливіших етапів швидкої відбудови. Загалом уряд уже виділив регіонам майже 2,5 млрд грн", — наголосив премʼєр-міністр.
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