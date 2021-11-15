Уряд виділив 67,5 млн грн для виявлення штаму коронавірусу "Дельта" на регіональному рівні
Кабінет міністрів України виділив 67,5 млн грн для виявлення штаму COVID-19 “Дельта” регіональним центрам контролю і профілактики захворювань МОЗ
Про це повідомляється на сайті міністерства.
Рішення про виділення 67,5 млн грн регіональним центрам МОЗ ухвалили під час позачергового засідання 15 листопада.
“Кошти будуть направлені на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 тис. досліджень для ідентифікації штаму “Дельта”. У середньому йдеться про 150 тис. досліджень на місяць”, - зазначається у повідомленні.
У МОЗ додали, що раніше Центр громадського здоров’я вже отримав набори для ідентифікації штаму Delta SARS-CoV-2. Щотижнево з усіх регіонів України до ЦГЗ надходять зразки для ідентифікації цього штаму коронавірусу.
Міністерство нагадало, що у вересні Центр громадського здоров’я отримав обладнання для визначення штаму коронавірусу “Дельта”. Раніше зразки відправляли до лабораторій ВООЗ.
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