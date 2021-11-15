Уряд виділив 67,5 млн грн для виявлення штаму коронавірусу "Дельта" на регіональному рівні

Про це повідомляється на сайті міністерства.



Рішення про виділення 67,5 млн грн регіональним центрам МОЗ ухвалили під час позачергового засідання 15 листопада.



“Кошти будуть направлені на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 тис. досліджень для ідентифікації штаму “Дельта”. У середньому йдеться про 150 тис. досліджень на місяць”, - зазначається у повідомленні.



У МОЗ додали, що раніше Центр громадського здоров’я вже отримав набори для ідентифікації штаму Delta SARS-CoV-2. Щотижнево з усіх регіонів України до ЦГЗ надходять зразки для ідентифікації цього штаму коронавірусу.



Міністерство нагадало, що у вересні Центр громадського здоров’я отримав обладнання для визначення штаму коронавірусу “Дельта”. Раніше зразки відправляли до лабораторій ВООЗ.