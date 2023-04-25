Уряд відклав підвищення цін на електроенергію для населення
Кабінет міністрів відклав до кінця травня 2023 року підвищення цін на електроенергію для населення
Про це під час засідання Уряду 25 квітня заявив прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.
За його словами, нинішні ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними до кінця травня 2023 року.
"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - сказав Шмигаль.
Раніше уряд продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до 30 квітня. Зараз вони складають 1,44 грн за кВт/год, якщо споживається менше ніж 250 кВт/год на місяць та 1,68 грн за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.
- 22 квітня у НКРКЕП заявили, що ціни на електроенергію для населення можуть зрости до 2,40 грн - 2,80 грн за 1 кВт/год.
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