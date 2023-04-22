Про це голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявив в етері національного телемарафону, повідомляє НКРЕКП.

За його словами, уряд розглядає питання про перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів, але воно досі залишається відкритим.

"Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год", - сказав Ущаповський.

Він додав, що необхідність підвищення тарифів виникла через велику вартість відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів РФ.

"Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходження нового опалювального сезону такі схеми є неможливими", - пояснив Ущапковський.

Раніше уряд продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до 30 квітня. Зараз вони складають 1,44 грн за кВт/год, якщо споживається менше ніж 250 кВт/год на місяць та 1,68 грн за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.