У НКРЕКП розповіли, наскільки зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення в Україні
Тарифи на водопостачання та водовідведення в Україні зростатимуть у два етапи. В середньому українці платитимуть на 60 гривень більше
Про це повідомила пресслужба Національої комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
"Щодо зміни розміру тарифів, то на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%" - ідеться в повідомленні.
Регулятор зазначає: як вплине зростання тарифів на платіжки споживачів, буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності у людей лічильників.
"У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - розповіли в пресслужбі.
- 10 березня стало відомо, що НКРЕКП планує переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні.
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