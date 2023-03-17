Про це повідомила пресслужба Національої комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Щодо зміни розміру тарифів, то на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%" - ідеться в повідомленні.

Регулятор зазначає: як вплине зростання тарифів на платіжки споживачів, буде залежати від кожного водоканалу, розмір тарифів яких є різним, а також від наявності у людей лічильників.

"У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн", - розповіли в пресслужбі.