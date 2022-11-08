Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Уряд звільнить від ПДВ і ввізного мита генератори та інше електро- і теплообладнання, - Шмигаль

Уряд звільнить від ПДВ і ввізного мита генератори та інше електро- і теплообладнання, - Шмигаль

8 листопада, 2022 вiвторок
17:42
Економіка

Кабінет Міністрів вирішив скасувати податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншого подібного обладнання

Про це на засіданні уряду 8 листопада сказав очільник уряду Денис Шмигаль.

"Від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі", – сказав він.

Уряд розраховує, що такий крок зможе наповнити ринок дефіцитним обладнанням та зменшити ціни на ньому.

Статтею 374 Митного кодексу України передбачено, що генератори та інші подібні товари, вартість яких становить до 500 євро, а вага не перевищує 50 кг, які переміщуються автомобілем, залізницею або морським транспортом, звільняються від письмового декларування та оподаткування (у  випадку пересилання поштою – 150 євро).

Якщо товар перевищує неоподатковувані норми, але коштує не більше 10 тис. євро, він підлягає письмовому декларуванню та оподаткуванню:

- ввізним митом за ставкою 10% від фактурної вартості;
- податком на додану вартість за ставкою 20% від фактурної вартості з урахуванням суми ввізного мита.

Базою оподаткування таких товарів є частина їх вартості, що перевищує неоподатковувану норму.

Наприклад, за генератор вартістю 700 євро, що ввозиться через автомобільний пункт пропуску, необхідно сплатити митні платежі з суми, що перевищує 500 євро, тобто: 10% мита від 200 євро – 20 євро; 20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість+мито) – 44 євро. Таким чином загальна сума митних платежів за такий генератор становить 64 євро.

  • Після російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах України в оселях громадян спостерігаються перебої зі світлом. Литва надала Україні першу партію генераторів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Кабмін
податки
Денис Шмигаль
Читайте також:
5 листопада, 2022 субота
Виглядає так, що Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України, - Піонтковський
7 листопада, 2022 понедiлок
Переміщення авіаносної ударної групи США - це глобальна зміна на театрі військових дій, - військовий експерт Катков
электроэнергиия
2 листопада, 2022 середа
У МЗС Китаю відреагували на ракетні обстріли РФ критичної інфраструктури в Україні
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.65
  • EUR
    Купівля 38.99
    Продаж 40.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
8 листопада
18:02
Денис Шмигаль
На ТЕС і ТЕЦ вугілля вдвічі більше за необхідне, з газосховищ відбирають менше, ніж закачують, - Шмигаль
17:59
На трасі біля Чкаловського на Харківщині підірвалися робітники дорожньої служби, є загиблі та поранені
17:53
Денис Шмигаль
"Чесна розмова важлива": Шмигаль прокоментував можливість евакуації з Києва чи інших міст
17:52
Ексклюзив
ЗСУ
Багато ворожої піхоти полягло на Бахмутському напрямку, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
17:49
Ексклюзив
Джо Байден
Історично партія президента повинна програти, але я вірю у здібності Байдена домовитися з республіканцями, - політичний діяч Рашкін
17:49
Ілон Маск
Ілон Маск обговорював можливість зробити Twitter платним, - Platformer
17:48
Мі-24
У Росії розбився санітарний вертоліт Мі-2
17:39
санкції проти Росії
"Прояв відчаю": МЗС Польщі прокоментувало "санкції" РФ проти західних оборонних компаній
17:38
Анонс
У Москві проходила Міжнародна! виставка ритуальних послуг
17:33
на фото: колаборанти
Допоміг окупантам захопити понад 20 лікарень на Донеччині: очільнику "Минздрава ДНР" оголосили підозру в тероризмі
17:29
Херсон
Гауляйтер Херсонщини Стремоусов анонсував "розв'язку подій" та заявив про готовність до "найскладніших рішень"
17:28
Ексклюзив
Енергетика
40% енергооб'єктів країни за 2 тижні не ремонтуються, потрібна система відновлення після обстрілів, - виконавчий директор ДТЕК
17:14
Переселенцям виплатили понад 42 млрд грн допомоги за час повномасштабної війни, - Верещук
17:01
Індія росія прапор
Індія заявила, що продовжить купувати нафту в Росії
16:56
"Живемо в іншій реальності": у Чернігові вирішили не ставити ялинку і не проводити новорічних заходів
16:49
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
Росіяни планують зробити з Херсона другий Маріуполь руками ЗСУ, - військовослужбовець Сазонов
16:43
"Роз'єднані війною" - марка
"Роз'єднані війною": українці обрали новорічну марку для Укрпошти
16:41
Північна Корея почала шити зимову форму для російських військових
Північна Корея почала шити зимову форму для російських військових, - ЗМІ
16:33
газопровод
Погода та економія дозволили розпочати використання запасів газу в Україні найпізніше за останні 10 років, - Укртрансгаз
16:28
на фото: Попеску
Румунія накопичила рекордну кількість природного газу
16:27
Федір Веніславський
Представник президента в Раді заявив про відсутність підтверджених фактів перепродажів зброї Україною
16:27
На деокупованих територіях Херсонщини населенню заборонено відвідувати лісосмуги
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:03
Ексклюзив
Мотор Січ
Держава має заплатити власникам "Мотор Січі", Укрнафти й "АвтоКрАЗ" компенсацію за націоналізацію активів, - економіст Кушнірук
16:01
Туреччина
Туреччина почала платити за частину газу з Росії в рублях
15:57
Сергій Лавров та голова МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар (ліворуч)
Лавров заявив, що обговорив з очільником МЗС Індії спільне виробництво зброї та війну в Україні
15:52
Фінляндія
Фінляндія допоможе транспортувати українське зерно до Сомалі
15:48
окупанти оркі русня
У Маріуполі окупанти вербують робітників заводів будувати укріплення на Херсонщині, - Андрющенко
15:32
зсу
Смерть тайванського солдата викриває китайську дилему Києва, - POLITICO
15:20
етнографічний кінофестиваль "ОКО"
Цьогорічний етнографічний кінофестиваль "ОКО" відбудеться в Польщі
15:11
Оновлено
Металіст - Металіст-1925
УПЛ: "Зоря" програла "Інгульцю", результати інших матчів 12-го туру
15:05
УПЦ МП
Настоятель УПЦ московського патріархату на Харківщині у змові з гауляйтером поширював російську пропаганду
14:59
на фото: посол США
До Києва з візитом прибула посол США при ООН
14:54
Новорічна ялинка
У Києві попри війну все ж встановлять новорічну ялинку: ескізи вже розроблено (фото)
14:51
OPINION
Сергій Фурса
Воєнний комунізм на фондовому ринку
14:45
ЗСУ показали, як окупанти для додаткового захисту "обладнали" танк вкраденими каналізаційними люками
14:40
Олексій Данілов
Данілов запропонував нову стратегію боротьби з російськими ракетами
14:28
Су-25 росія
Росіяни на Донеччині обстріляли ракетами з Су-25 свої ж позиції
14:28
G20 в Індонезії
Путін може взяти участь у саміті G20 дистанційно, - Reuters
14:22
Папа Римський
Ватикан запропонував свою територію для переговорів України з Росією, - La Stampa
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV