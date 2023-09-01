"Уряд влаштовує політичне шоу": депутат парламенту Грузії про спробу імпічменту президентки
У парламенті Грузії не буде достатньо голосів, щоб оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі. Уряд це розуміє, але почав цей фарс
Про це в ефірі Еспресо заявив депутат парламенту Грузії від опозиції Коба Накопія.
"Вони аргументують початок імпічменту тим, що президент Грузії повинна погоджувати візити за кордон. Але з іншого боку, Конституція зобов'язує президента представляти Грузію на міжнародній арені. Все, що почав уряд - це абсолютний фарс, вони прекрасно розуміють, що жодного імпічменту не буде. Вони влаштовують політичне шоу та тим самим підтверджують вірність Путіну та окупанту", - сказав він.
На думку Накопії, в уряді прекрасно розуміють, що в парламенті не буде достатньо голосів, щоб імпічмент стався.
"Уряд уже не погодив кілька візитів, зокрема в Україну та інші країни, куди Саломе Зурабішвілі збиралась поїхати та вмовляти західних партнерів дати Грузії статус кандидата в члени ЄС. "Грузинська мрія" робить все, щоб цього статусу не було. Вони бояться розвитку сценарію по українському варіанту - реакцію народу, як було з Януковичем. Вони винним роблять ЄС, а не самих себе", - додав депутат.
Він вважає, що дуже важливо розуміти те, що президентка Зурабішвілі - теж людина з їхньої команди.
"Вона за весь період свого президенства ще жодного поганого слова не сказала в бік олігарха Іванішвілі, який зробив її президентом. Я не знаю, наскільки вона щиро це робить. Можливо, це черговий проєкт олігарха, який думає, що Зурабішвілі на наступних виборах буде очолювати партію Європи і вона зробить коаліцію з "Грузинською мрією". Тому і він дає їй право на самостійну діяльність, зустрічі з лідерами ЄС та просування отримання статусу кандидата для Грузії. Ми цього не знаємо, це буде видно, коли вона, можливо восени, оголосить про бажання йти на вибори в парламент", - підсумував Накопія.
Що відомо про Саломе Зурабішвілі
Саломе Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році завдяки підтримці "Грузинської мрії" та її засновника, мільярдера Бідзини Іванішвілі.
Відносини президента та уряду стали погіршуватися після початку війни в Україні. Зурабішвілі не раз критикувала уряд за недостатню підтримку України.
Так, у лютому Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ. А в березні вона звинуватила уряд у тому, що він "говорить однією мовою з Москвою".
1 вересня стало відомо, що правляча партія "Грузинська мрія" запускає процедуру імпічменту Зурабішвілі через неузгоджені з урядом візити до Європи
Термін повноважень Зурабішвілі спливає восени 2024 року.
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