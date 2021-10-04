Уряд Японії оголосив про відставку
Уряд прем'єр-міністра Японії Йошіхіде Сугою пішов у відставку 4 жовтня
Про це повідомляє The Japan News.
4 жовтня японський уряд пішов у відставку.
Так, міністри працювали 384 дні - з 16 вересня 2020 року.
Kyodo News повідомляє, що 4 жовтня парламент Японії затвердить колишнього очільника МЗС Фуміо Кішіду на посаді голови уряду.
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