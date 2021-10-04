Уряд Японії оголосив про відставку

Про це повідомляє The Japan News.

4 жовтня японський уряд пішов у відставку.

Так, міністри працювали 384 дні - з 16 вересня 2020 року.

Kyodo News повідомляє, що 4 жовтня парламент Японії затвердить колишнього очільника МЗС Фуміо Кішіду на посаді голови уряду.

Минулого тижня Кішіда змінив Сугу на посаді лідера владної Ліберально-демократичної партії. Разом зі ще однією політсилою вони створюють коаліційну більшість в обох палатах парламенту.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb