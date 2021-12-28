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Уряд Японії розробив план скидання забрудненої води з Фукусіми

28 грудня, 2021 вiвторок
16:30
Світ Фукусіма

У вівторок, 28 грудня, уряд Японії розробив план скидання майже 1,3 тонн радіоактивної води з Фукусіми в море

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Японії розробив план скидання води з пошкодженої атомної електростанції Фукусіма в море, включно зі стандартами компенсації для місцевої промисловості та звітування про оцінку безпеки. 

На початку грудня оператор заводу Tokyo Electric Power окреслив детальні плани утилізації, включаючи будівництво підводного тунелю для випуску води.

У квітні 2021 року Японія заявила, що поетапно скине понад 1 млн тонн забрудненої води з Фукусіми після очищення та розведення, починаючи приблизно з весни 2023 року. Ці заяви викликали занепокоєння місцевих рибалок і протести з боку сусідніх Китаю та Південної Кореї. Згідно з урядовою схемою, Японія встановить стандарти компенсації за шкоду, заподіяну так званими шкідливими чутками для місцевих галузей, таких як рибальство, туризм і сільське господарство.

Японія також очікує, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) наступного року підготує проміжну оцінку безпеки, а також надасть рекомендації щодо поводження з радіоактивною водою. В уряді підкреслили, що прагнуть посилити стандарти моніторингу та прозорості.

Десять років тому станція "Фукусіма" була виведена з ладу через потужний землетрус і цунамі на північно-східному узбережжі країни, що стало найгіршою у світі ядерною катастрофою з часів Чорнобиля. З того часу на станції накопичилося майже 1,3 млн тонн забрудненої води.

Видання зазначає, що цієї води достатньо, щоб заповнити близько 500 олімпійських басейнів. Зараз вона зберігається у величезних резервуарах на річну вартість близько $870 млн, але місце закінчується.

Японія стверджує, що випуск води необхідний для того, щоб продовжити комплексне виведення станції з експлуатації.

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Японія
АЕС
Фукусіма
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