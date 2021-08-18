Уряд затвердив перелік обов'язкових для ЦНАПів адмінпослуг: їх більше чотирьохсот
Кабінет міністрів затвердив обов'язковий перелік сервісів для надання у Центрах адміністративних послуг (ЦНАП)
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
За словами Шмигаля, уряд ухвалив розпорядження, яка чітко встановлює перелік адміністративних послуг, які мають надаватися в обов'язковому порядку у ЦНАПах.
"Всього це більше 400 послуг у різних сферах життєдіяльності. Всі українські громадяни повині мати доступ до отримання якісних адміністративних послуг. За підтримки урядової субвенції в Україні продовжується розширення ЦНАПів, а також триває якісне наповнення переліку послуг, які можуть отримувати українці", - написав Шмигаль.
Відповідно до оприлюдненого на Урядовому порталі проєкту розпорядження та пояснювальної записки до нього, затвердження переліку обов'язкових адмінпослуг спростить їх отримання у ЦНАПах.
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