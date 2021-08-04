Уряд затвердив Стратегію енергетичної безпеки на період до 2025 року

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.



"В умовах нестабільної ситуації у геополітичній сфері, зважаючи на обмеженість енергетичних ресурсів та потребу розвиватися екологічно і з турботою про довкілля, нам необхідно розуміти всі потенційні ризики і загрози, які можуть вплинути на український енергетичний сектор. Стратегія енергобезпеки необхідна, щоб забезпечити прогнозованість розвитку і стійкість енергосистеми, своєчасну ідентифікацію загроз та запобігання їм", – презентуючи документ, сказав міністр енергетики Герман Галущенко.



Йдеться, що стратегія енергобезпеки визначає 29 ключових загроз енергетичній безпеці. До них, зокрема, належать як зовнішні ризики – кіберзагрози об’єктам критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Росії, так і внутрішні – можливе незавершення інтеграції із системами електро- та газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів.

Також у стратегії сформульовані три базових прогнозних сценарії змін в енергетичній сфері та їхній вплив у середньостроковій перспективі на розвиток паливно-енергетичного комплексу: збереження поточних тенденцій і стану справ, сценарій "недружнього впливу" і сценарій "позитивної трансформації".