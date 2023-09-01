Уряд затвердив вимоги до місць проживання ВПО. По усій Україні пройдуть перевірки
Уряд у п'ятницю, 1 вересня, затвердив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб: впродовж шести місяців по усій Україні пройдуть перевірки
Про це інформує пресслужба Мінінтеграції.
Зазначається, що ухвалена постанова визначає механізм утворення й обліку місць тимчасового проживання, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення ВПО.
"Зокрема, передбачено розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим", - йдеться у повідомленні.
Обласні та Київську міську військову адміністрацію зобов'язали впродовж шести місяців перевірити умови проживання ВПО на відповідність до затверджених стандартів.
"Крім того, рішенням Уряду доручено цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану й облаштування місць тимчасового проживання. А також – затвердити перелік таких місць на території відповідної області. В подальшому такий моніторинг буде проводитися один раз на 6 місяців", - додали у Мінінтеграції.
- Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що після проведення верифікації виявили близько 180 тисяч українців, які помилково отримують допомогу як ВПО. Виплати їм припинять.
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