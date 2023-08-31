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Близько 180 тис. українців помилково отримують допомогу як ВПО. Виплати їм припинять у вересні, - Верещук

31 серпня, 2023 четвер
18:26
Суспільство

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що після проведення верифікації виявили близько 180 тисяч українців, які помилково отримують допомогу як ВПО

Про це Верещук повідомила в етері телемарафону. 

За словами міністерки, наразі виплати як внутрішньопереміщені особи отримують 109 тисяч українців, які постійно перебувають за кордоном. Ще майже 10 тисяч людей значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати.

Крім того, під час верифікації виявили помилки в реєстрах: близько 60 тисяч родин помилково отримують подвійну допомогу для дітей, тобто двоє членів родини, наприклад, батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей.

Верещук наголосила, що наразі ці помилки виправляють і з 1 вересня тим, хто помилково отримує допомогу від держави, виплати припинять. 

"Звичайно завтра і надалі можуть бути різні ситуації: система може помилково комусь відключити виплати. Я дуже прошу звертатися: 1548 - гаряча лінія. Ми чекаємо і кожному будемо допомагати, якщо були виявлені помилки, повернути виплати", - додала вона. 

  • Раніше уряд ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 серпня 2023 року змінився порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб. Частина ВПО перестануть отримувати гроші від держави. 
Україна
Війна з Росією
Ірина Верещук
внутрішні переселенці
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