Близько 180 тис. українців помилково отримують допомогу як ВПО. Виплати їм припинять у вересні, - Верещук
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що після проведення верифікації виявили близько 180 тисяч українців, які помилково отримують допомогу як ВПО
Про це Верещук повідомила в етері телемарафону.
За словами міністерки, наразі виплати як внутрішньопереміщені особи отримують 109 тисяч українців, які постійно перебувають за кордоном. Ще майже 10 тисяч людей значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати.
Крім того, під час верифікації виявили помилки в реєстрах: близько 60 тисяч родин помилково отримують подвійну допомогу для дітей, тобто двоє членів родини, наприклад, батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей.
Верещук наголосила, що наразі ці помилки виправляють і з 1 вересня тим, хто помилково отримує допомогу від держави, виплати припинять.
"Звичайно завтра і надалі можуть бути різні ситуації: система може помилково комусь відключити виплати. Я дуже прошу звертатися: 1548 - гаряча лінія. Ми чекаємо і кожному будемо допомагати, якщо були виявлені помилки, повернути виплати", - додала вона.
- Раніше уряд ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 серпня 2023 року змінився порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб. Частина ВПО перестануть отримувати гроші від держави.
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