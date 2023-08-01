Про це повідомили у Міністерстві соціально політики України.

Згідно з ухваленою 11 липня Кабінетом Міністрів постановою "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", вносяться зміни до порядку призначення виплат для переселенців.

На допомогу для проживання ВПО у 2023 році уряд виділив із держбюджету 57 млрд грн. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,6 млн громадян.

Так, для ВПО, які отримують допомогу до цього, з 1 серпня 2023 року автоматично продовжено виплату допомоги ще на шість місяців до кінця січня 2024 року. Розмір грошової допомоги для громадян з інвалідністю та дітей становить 3 тисячі грн, для інших - 2 тисячі грн.

Хто з ВПО не отримуватиме більше виплат

Відповідно, виплати від держави не надходитимуть українцям, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (службове відрядження чи на стажування, перебування на лікуванні або реабілітації, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини)

повернулися до покинутого місця проживання

відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм

Натомість допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. У Мінсоцполітики наголошують, що їм для продовження виплат не потрібно вчиняти ніяких додаткових дій, адже виплати надходитимуть автоматично.

Крім цього, гроші від держави не отримуватимуть громадяни, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. А саме, з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення відповідної постанови:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше ніж 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни

придбали на суму понад 100 000 грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету)

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 000 грн

купили іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 000 грн

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це повідомлять. У разі незгоди, він зможе оскаржити таке рішення органу соцзахисту або надати документи, які підтверджують особу, та продовжувати отримувати виплати.

Чи отримуватимуть виплати ВПО, які вперше звернуться по допомогу після 1 серпня

Мінсоцполітики зазначає, що для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться за отриманням допомоги після 1 серпня 2023 року, кошти призначаються на сім'ю строком на шість місяців. Вона буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім’ї з розрахунку на кожного члена родини.

Сума виплат для осіб з інвалідністю та дітей традиційно становитиме 3 тисячі грн, а для інших - 2 тисячі грн.

Для таких сімей допомога може бути призначена ще на шість місяців, якщо в родині є:

діти з інвалідністю

особи, які доглядають за особою з інвалідністю

пенсіонери

громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника

А також, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотири прожиткові мінімуми.

Однак допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 000 грн одним платежем.