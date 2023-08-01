Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Зміни у призначенні виплат для ВПО: із 1 серпня деякі особи перестануть отримувати гроші від держави

Зміни у призначенні виплат для ВПО: із 1 серпня деякі особи перестануть отримувати гроші від держави

1 серпня, 2023 вiвторок
07:09
Економіка Гроші

Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 серпня 2023 року змінюється порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб, частина ВПО перестануть отримувати гроші від держави

Про це повідомили у Міністерстві соціально політики України.

Згідно з ухваленою 11 липня Кабінетом Міністрів постановою "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", вносяться зміни до порядку призначення виплат для переселенців.

На допомогу для проживання ВПО у 2023 році уряд виділив із держбюджету 57 млрд грн. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,6 млн громадян.

Так, для ВПО, які отримують допомогу до цього, з 1 серпня 2023 року автоматично продовжено виплату допомоги ще на шість місяців до кінця січня 2024 року. Розмір грошової допомоги для громадян з інвалідністю та дітей становить 3 тисячі грн, для інших - 2 тисячі грн.

Хто з ВПО не отримуватиме більше виплат

Відповідно, виплати від держави не надходитимуть українцям, які:

  • перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (службове відрядження чи на стажування, перебування на лікуванні або реабілітації, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини)
  • повернулися до покинутого місця проживання
  • відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм

Натомість допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. У Мінсоцполітики наголошують, що їм для продовження виплат не потрібно вчиняти ніяких додаткових дій, адже виплати надходитимуть автоматично. 

Крім цього, гроші від держави не отримуватимуть громадяни, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. А саме, з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення відповідної постанови: 

  • придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше ніж 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни
  • придбали на суму понад 100 000 грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету)
  • мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 000 грн
  • купили іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 000 грн
  • мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це повідомлять. У разі незгоди, він зможе оскаржити таке рішення органу соцзахисту або надати документи, які підтверджують особу, та продовжувати отримувати виплати.

Чи отримуватимуть виплати ВПО, які вперше звернуться по допомогу після 1 серпня

Мінсоцполітики зазначає, що для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться за отриманням допомоги після 1 серпня 2023 року, кошти призначаються на сім'ю строком на шість місяців. Вона буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім’ї з розрахунку на кожного члена родини.

Сума виплат для осіб з інвалідністю та дітей традиційно становитиме 3 тисячі грн, а для інших - 2 тисячі грн.

Для таких сімей допомога може бути призначена ще на шість місяців, якщо в родині є:

  • діти з інвалідністю
  • особи, які доглядають за особою з інвалідністю
  • пенсіонери
  • громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років
  • неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника

А також, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотири прожиткові мінімуми.

Однак допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 000 грн одним платежем. 

  • 15 липня перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону повідомила про те, що Українці, які 45 днів без вагомих причин перебувають за кордоном, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами, тому з 1 серпня їх позбавлятимуть виплат від держави.
Суспільство
Україна
внутрішні переселенці
Читайте також:
29 липня, 2023 субота
Очолив лікарню після окупації та називав українських військових "нацистськими бойовиками": медика з Маріуполя судитимуть за держзраду
31 липня, 2023 понедiлок
У МЗС Росії назвали умову виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі
30 липня, 2023 неділя
Здатні долати 800 км, несуть 300 кг боєзаряду: на CNN вперше показали бойові українські морські дрони
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.97
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
1 серпня
08:26
прикордонник
Російська ДРГ безуспішно намагалась проникнути на Чернігівщину
08:16
Оновлено
Втрати окупантів
Втрати Росії за добу війни в Україні: 500 військових, 17 бойових бронемашин, 10 БПЛА
08:07
Оновлено
Харків безпілотник шахеди
Росія атакувала Харків дронами: прильоти у гуртожиток та центр міста, є постраждалий
08:06
OPINION
Михайло Басараб
Росія запросто може атакувати НАТО з Білорусі
07:57
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Удар РФ по багатоповерхівці в Кривому Розі: кількість постраждалих зросла до понад 80
07:48
США підтвердили намір зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
07:09
Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу
Телескоп "темного всесвіту" Евкліда показав свої перші зображення космосу
06:55
Apple
Головний постачальник Apple надасть $500 млн для будівництва заводів комплектуючих в Індії
06:31
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО рекомендує внести Венецію до списку міст, які перебувають під загрозою зникнення
06:11
Окупанти
В Україні загинули або отримали поранення понад 200 тис. російських військових, - Британія в Радбезі ООН
05:59
Молдова протести
Парламент Молдови ввів кримінальну відповідальність за політичну корупцію
05:55
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
"Панатінаїкос" - "Дніпро-1": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
05:26
Еліна Світоліна, теніс
Турнір у Вашингтоні: Світоліна знову здолала Азаренко, Костюк перемогла Андреєску
05:00
діти, війна
Один з найжахливіших злочинів: США закликали РФ повернути Україні депортованих дітей
04:09
Москва атака безпілотників
Безпілотники атакували Москву: один з дронів влучив у вежу Москва-Сіті, міноборони РФ звинувачує Україну
03:44
Shahed-136
Міністр оборони Білорусі прибув до Ірану: імовірно говоритиме про завод "шахедів" у Гомелі, - ISW
03:16
мікросхема, чіп, електроніка
Чіпи, верстати та запчастини: Росія в обхід санкцій ввозить іноземні компоненти для ВПК
02:48
Молдова
Молдова офіційно розриває співпрацю з російськими спецслужбами
02:20
Дмитро Лубінець
Прямий доказ для Гааги: Лубінець відреагував на зізнання РФ у депортації сотень тисяч українських дітей
01:37
Джейк Салліван
США на мирних переговорах у Саудівській Аравії представлятиме радник Байдена Салліван, - CNN
00:28
В Петербурзі чоловік підпалив військкомат
У Петербурзі чоловік підпалив двері військкомату: стверджує, що його підбурили у ФСБ
00:08
Нідерланди Україна біженці
Через повномасштабне вторгнення РФ 6,2 млн українців перебувають за кордоном, - Мінекономіки
00:03
Олександр Павлюк
Міноборони: до кінця року 30% керівництва військкоматів становитимуть ветерани
2023, понедiлок
31 липня
23:37
Володимир Кара-Мурза
Британія запровадила санкції проти 6 росіян, причетних до ув'язнення опозиціонера Кара-Мурзи
23:21
окупанти, орки
Щонайменше 81 російський олігарх відкрито забезпечував війська РФ, - розслідування
22:58
полк ім. Кастуся Калиновського
Полк Калиновського повідомив про загибель чотирьох бійців
22:54
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсонщину
Обстріли Херсонщини Росією: щонайменше четверо загиблих і 17 поранених
21:58
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Однією з причин агресії РФ є плани України щодо розробки й видобутку сланцевих вуглеводнів і освоєння шельфу Чорного моря, - Безсмертний
21:50
Оновлено
Гордан Грлич Радман
Хорватія надала порти для експорту зерна з України і виділила €1 млн євро на розмінування територій
21:24
ООН
ООН підтвердила загибель 9369 і поранення 16 646 цивільних унаслідок повномасштабного вторгнення РФ
21:11
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Події на фронті розвиваються динамічно: на двох ділянках ЗСУ вийшли до так званої лінії Суровікіна. Колонка Сергія Згурця
20:27
малюк
Як зареєструвати дитину, народжену на ТОТ: роз'яснення уряду
20:11
Рінат Ахметов
За фінансування ЗСУ: РФ арештувала активи Ахметова
20:04
OPINION
Валерій Пекар
Окрім гарячої війни з Росією, триває й війна еліт
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 523 дня війни: вихованка загиблого на Луганщині Віталія Мерінова стала чемпіонкою Європи, а Україна вдесятеро наростила виробництво боєприпасів
19:46
Молдова
Молдова ратифікувала угоду з Україною про будівництво моста через Дністер
19:16
Огляд
БМП Marder
Характеристики німецької БМП "Marder" та значення для контрнаступу ЗСУ
18:53
Ексклюзив
обстріл Кривого Рогу
Жителі багатоповерхівки у Кривому Розі, які втратили житло від ракетного удару, отримають компенсацію з місцевого бюджету, - Вілкул
18:38
Володимир Зеленський
Зеленський про тривалість війни: Путін не витримає 10 років, не та фігура вже
18:36
На фото: BAYKAR
Baykar створить в Україні сервісний центр для ремонту та обслуговування безпілотників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV