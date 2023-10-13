Уряд змінив правила перетину кордону водіями вантажівок та автобусів

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відтепер перевізники зможуть реєструвати на один виїзд вантажівки до двох водіїв, автобуса – до трьох. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Уряду.

Раніше правила перетинання державного кордону в умовах воєнного стану передбачали можливість виїжджати з країни однією вантажівкою лише одному водію. Для автобусів ця кількість складала максимум два водії.

"Разом з тим існують обов’язкові міжнародні вимоги, які визначають необхідну кількість водіїв залежно від тривалості та кілометражу маршруту. Йдеться не лише про потребу відпочинку водія та дотримання норм праці, а про безпеку власне водія та пасажирів.

Якщо ж такі норми порушуються, то це є підставою для штрафу контролюючих органів як в Україні, так і за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Чинності ця норма набуває одразу після публікації відповідних змін до Постанови №57.