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Уряд змінив правила перетину кордону водіями вантажівок та автобусів

13 жовтня, 2023 п'ятниця
18:58
Економіка На фото: електрична вантажівка

Міністерство відновлення ініціювало зміни до правил перетинання державного кордону для водіїв вантажного та пасажирського транспорту, що виконують тривалі поїздки

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відтепер перевізники зможуть реєструвати на один виїзд вантажівки до двох водіїв, автобуса – до трьох. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Уряду. 

Раніше правила перетинання державного кордону в умовах воєнного стану передбачали можливість виїжджати з країни однією вантажівкою лише одному водію. Для автобусів ця кількість складала максимум два водії. 

"Разом з тим існують обов’язкові міжнародні  вимоги, які визначають необхідну кількість водіїв залежно від тривалості та кілометражу маршруту. Йдеться не лише про потребу відпочинку водія та дотримання норм праці, а про безпеку власне водія та пасажирів. 
Якщо ж такі норми порушуються, то це є підставою для штрафу контролюючих органів як в Україні, так і за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Чинності ця норма набуває одразу після публікації відповідних змін до Постанови №57.

  • Упродовж минулої доби, 12 жовтня, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 73 тисячі людей та 19 тисяч транспортних засобів.
Суспільство
Україна
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