Уряд змінив правила прикордонного режиму в районах біля лінії розмежування

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

За рішенням уряду актуалізовано перелік міст та районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони. Змінено ширину прикордонної смуги, яка становитиме 5 кілометрів вздовж усього сухопутного кордону. Раніше ширина прикордонної смуги була більшою та встановлювалася у межах прилеглих до державного кордону територій селищних і сільських рад.

Так, встановлено певні режимні правила у районах, прилеглих до адміністративної межі між Херсонською областю та ТОТ Автономної Республіки Крим. Серед іншого вони визначатимуть правила в’їзду, перебування, проживання та пересування осіб, провадження робіт, проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів тощо.

Також режимні нововведення поширюються на райони, прилеглі до лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях на період проведення операції Об’єднаних сил. У документі уточнено питання щодо виходу в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах суден і плавзасобів, що не підлягають реєстрації та нагляду класифікаційного товариства, у територіальне море та внутрішні води України та умов експлуатації об’єктів базування у контрольованих прикордонних районах. Також визначено порядок посадки та висадки пасажирів на засоби для розваг на воді та маломірні судна, що їх буксирують, у місцях масового відпочинку населення на воді. Також уряд визначив режимні обмеження щодо використання літальних апаратів у контрольованих прикордонних районах за межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків. Про використання літальних апаратів їх власники, експлуатанти мають поінформувати підрозділ Держприкордонслужби не пізніше, ніж за 30 хвилин до зльоту та одразу після посадки. Повідомляється, що зміни були ініційовані ДПСУ з метою ефективного реагування на сучасні загрози на державному кордоні та у контрольованих прикордонних районах і продиктовані зміною адміністративних територій районів, які безпосередньо прилягають до державного кордону, створюючи умови для ефективнішого моніторингу надводної обстановки і відпочинку громадян. На вебсайті ДПСУ подається перелік міст та районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb