Уряд звільнив Геращенка з посади заступника очільника МВС, Найєма призначили заступником Кубракова
Кабінет міністрів України прийняв ряд кадрових рішень на засіданні
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
Уряд звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. Він був нардепом минулого скликання, після призначення Авакова міністром був його позаштатним радником. Згодом перейшов до міністерства.
Також Кабмін призначив заступником міністра інфрастуктури Олександра Кубракова - Мустафу Найєма.
Найєм був також нардепом попереднього скликання, після закінчення каденції став заступником гендиректору "Укроборонпрому"
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