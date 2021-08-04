Уряд звільнив Геращенка з посади заступника очільника МВС, Найєма призначили заступником Кубракова

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.



Уряд звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. Він був нардепом минулого скликання, після призначення Авакова міністром був його позаштатним радником. Згодом перейшов до міністерства.



Також Кабмін призначив заступником міністра інфрастуктури Олександра Кубракова - Мустафу Найєма.



Найєм був також нардепом попереднього скликання, після закінчення каденції став заступником гендиректору "Укроборонпрому"

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