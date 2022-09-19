Урядове АТ "Магістральні газопроводи України" звільнило очільник "Оператора ГТС України" Макогона
АТ "Магістральні газопроводи України" 16 вересня припинило повноваження генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона
Про це повідомляє МГУ.
"16 вересня 2022 року рішенням єдиного учасника ТОВ "ОГТСУ" було припинено повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу, Макогон зазначив, що не знає причин такого рішення.
"Перебуваючи у відрядженні, несподівано дізнався, що МГУ мене звільнило у минулу п’ятницю. Чотири голоси проти 1-го. Поки не зрозумів, з яких причин", - прокоментував він у Фейсбуці.
Макогон додав, що наразі вивчає деталі рішення та звинуватив у ньому уряд.
"Звісно, це відбувається за неформальною підтримкою міністерства енергетики, яке теж нещодавно пропонувало свого представника на позицію керівника ОГТСУ. В будь-якому випадку, це дуже безвідповідальне рішення, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни", - додав Макогон.
- Відзначимо, ще на початку року стало відомо, що проти "Оператора ГТС" ведуть кампанію по дискредитації.
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