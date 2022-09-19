Про це повідомляє МГУ.

"16 вересня 2022 року рішенням єдиного учасника ТОВ "ОГТСУ" було припинено повноваження генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, Макогон зазначив, що не знає причин такого рішення.

"Перебуваючи у відрядженні, несподівано дізнався, що МГУ мене звільнило у минулу п’ятницю. Чотири голоси проти 1-го. Поки не зрозумів, з яких причин", - прокоментував він у Фейсбуці.

Макогон додав, що наразі вивчає деталі рішення та звинуватив у ньому уряд.

"Звісно, це відбувається за неформальною підтримкою міністерства енергетики, яке теж нещодавно пропонувало свого представника на позицію керівника ОГТСУ. В будь-якому випадку, це дуже безвідповідальне рішення, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни", - додав Макогон.

Відзначимо, ще на початку року стало відомо, що проти "Оператора ГТС" ведуть кампанію по дискредитації.

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