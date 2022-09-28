Усі банки Туреччини відмовляються обслуговувати російські платіжні картки "Мир"

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

"Слідом за приватними банками, що працюють в Туреччині, державні банки також вийшли з російської платіжної системи "Мир", - повідомляє телеканал.

Вказується, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мир", банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.

За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки. Мова йде про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.

Як повідомляє РІА "Новости" станом на 28 вересня "банків, які використовують російську платіжну систему "Мир" у Туреччині, не залишилося".

Газета Aydınlık пише, що президент Реджеп Тайіп Ердоган в останні дні проводить наради з представниками економічних структур і обговорює ситуацію з "Миром". Представники туристичної галузі закликають уряд знайти розв'язання проблеми труднощів із платежами, з якими стикалися російські туристи. То ж уряд Туреччини найближчим часом має намір оголосити подробиці про проєкт платіжної системи, яка має стати альтернативою російському "Мир".

Нагадаємо, приватні турецькі банки під тиском США за порушення санкцій проти РФ почали відмовлятись від обслуговування карток "Мир" 19 вересня.

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