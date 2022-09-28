Усі банки Туреччини відмовляються обслуговувати російські платіжні картки "Мир"
Державні банки Туреччини, слідом за приватними, відмовилися під тиском санкцій США від роботи з російською платіжною системою "Мир"
Про це повідомляє турецький телеканал NTV.
"Слідом за приватними банками, що працюють в Туреччині, державні банки також вийшли з російської платіжної системи "Мир", - повідомляє телеканал.
Вказується, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мир", банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.
За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки. Мова йде про Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.
Як повідомляє РІА "Новости" станом на 28 вересня "банків, які використовують російську платіжну систему "Мир" у Туреччині, не залишилося".
Газета Aydınlık пише, що президент Реджеп Тайіп Ердоган в останні дні проводить наради з представниками економічних структур і обговорює ситуацію з "Миром". Представники туристичної галузі закликають уряд знайти розв'язання проблеми труднощів із платежами, з якими стикалися російські туристи. То ж уряд Туреччини найближчим часом має намір оголосити подробиці про проєкт платіжної системи, яка має стати альтернативою російському "Мир".
- Нагадаємо, приватні турецькі банки під тиском США за порушення санкцій проти РФ почали відмовлятись від обслуговування карток "Мир" 19 вересня.
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