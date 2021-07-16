Усі клуби УПЛ гратимуть з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!" на футболках
Усі клуби Прем'єр-ліги у новому сезоні виступатимуть із емблемою Української асоціації футболу з патріотичними гаслами
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
За регламентом УПЛ на сезон 2021/22 кожен клуб мусить нанести на ігрову форму велику емблему УАФ з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!".
Емблему розмістять на футболці попереду між логотипами клубу та виробника екіпіровки.
Ця вимога поширюється на матчі УПЛ, Кубка та Суперкубка України.
- Нагадаємо, 11 липня УАФ затвердила офіційний статус слоганів "Слава Україні!" і "Героям слава!".
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