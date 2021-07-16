Усі клуби УПЛ гратимуть з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!" на футболках

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За регламентом УПЛ на сезон 2021/22 кожен клуб мусить нанести на ігрову форму велику емблему УАФ з гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Емблему розмістять на футболці попереду між логотипами клубу та виробника екіпіровки.

Ця вимога поширюється на матчі УПЛ, Кубка та Суперкубка України.