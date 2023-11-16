Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році перенаправлять на оборону, – Мінфін
Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році перенаправлять на оборону, але зовсім без грошей дороги не залишаться. Є три ключові джерела фінансування
Про це повідомив очільник Мінфіну Сергій Марченко.
"Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати всі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, а й створення нових робочих місць та підтримка економіки", - сказав він.
Ідеться про надходження від акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.
"При цьому у наступному році дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам", - наголосив міністр.
Перше – це залишки коштів, які накопичилися в дорожньому фонді станом на 1 січня 2024 року. Йдеться про не використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки) гроші. Їх використовуватимуть для забезпечення невідкладних заходів, пов'язаних з утриманням доріг у зимовий період, уточнив Марченко.
Друге – це кошти з резервного фонду уряду України. Їх у разі потреби спрямують на дороги, які є необхідними для військових потреб.
Третє – кошти урядів країн-партнерів і міжнародних організацій. В Україні буде реалізовано проєкти з будівництва та ремонту доріг, які профінансують іноземці, пояснив міністр.
- 9 листопада Верховна Рада затвердила державний бюджет на 2024 рік.
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