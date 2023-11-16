Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році перенаправлять на оборону, – Мінфін

Про це повідомив очільник Мінфіну Сергій Марченко.

"Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати всі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, а й створення нових робочих місць та підтримка економіки", - сказав він.

Ідеться про надходження від акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

"При цьому у наступному році дорожня галузь продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам", - наголосив міністр.

Перше – це залишки коштів, які накопичилися в дорожньому фонді станом на 1 січня 2024 року. Йдеться про не використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки) гроші. Їх використовуватимуть для забезпечення невідкладних заходів, пов'язаних з утриманням доріг у зимовий період, уточнив Марченко.

Друге – це кошти з резервного фонду уряду України. Їх у разі потреби спрямують на дороги, які є необхідними для військових потреб.

Третє – кошти урядів країн-партнерів і міжнародних організацій. В Україні буде реалізовано проєкти з будівництва та ремонту доріг, які профінансують іноземці, пояснив міністр.