"Усі лінії оборони збережені, окупанти приречені": Зеленський назвав ракетні удари РФ по українських містах зізнанням у власній безпорадності

Про це він сказав у своєму зверненні.



"Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах - це зізнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі. Усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямів у ворога немає успіху. Вони пригнічені, вони приречені", - наголосив президент.



За його словами, Київ витримав ніч на 3 березня та черговий ракетно-бомбовий удар, адже спрацювала українська протиповітряна оборона. Херсон та Ізюм, які зазнали сильних обстрілів з повітря, "нічого не віддали" росіянам. Чернігів, Суми, Миколаїв тримають оборону.



"Одеса - вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря, бо вони дно", - зазначив Володимир Зеленський.



Крім того, мішенню росіян став Успенський собор у Харкові - одна з найдавніших православних пам'яток міста, пам'яток України, що під час війни слугує укриттям для людей.



"Святе місце тепер побите війною. Вони не бояться навіть цього, користуються навіть тим, що Бог не дає моментальної відсічі, але Бог усе бачить і відповідає. Відповідає так, що вам не сховатись. Немає такого бункеру, щоб пережити відповідь від Бога, а собор ми точно відновимо, щоб жодного сліду війни там не залишилося. І навіть якщо ви зруйнуєте всі наші собори та церкви, ви не зруйнуєте нашої віри, нашої щирої віри в Україну і в бога, віри в людей. Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає від Росії виплатити матеріальні збитки за руйнівні дії окупаційних військ.

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