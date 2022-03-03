Зеленський до Росії: "Вчіть слово "репарації", ви відшкодуєте нам усе"

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.



Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готові максимально допомагати у процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій

Також повідомляли, що Польща запропонувала ЄС надати Україні €100 млрд на відновлення інфраструктури.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Президент запевнив, що після війни в Україні відновлять кожне місто та зроблять це за кошт Російської Федерації."Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: "вчіть слова" репарації" і "контрибуції". Ви відшкодуєте все нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. В повному обсязі", – наголосив Зеленський.