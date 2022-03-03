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Зеленський до Росії: "Вчіть слово "репарації", ви відшкодуєте нам усе"
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає від Росії виплатити матеріальні збитки за руйнівні дії окупаційних військ.
Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
Президент запевнив, що після війни в Україні відновлять кожне місто та зроблять це за кошт Російської Федерації.
"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: "вчіть слова" репарації" і "контрибуції". Ви відшкодуєте все нам, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. В повному обсязі", – наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готові максимально допомагати у процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій
- Також повідомляли, що Польща запропонувала ЄС надати Україні €100 млрд на відновлення інфраструктури.
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