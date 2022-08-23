Усі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині перебувають під вогневим контролем ЗСУ, - радник мера Головня
Радник міського голови Херсона Роман Головня повідомив, що Збройні сили України досить успішно знищують всі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Кожного дня ми чуємо про пошкодження логістичних шляхів окупантів на Херсонщині. Як і заявляли Збройні сили України, всі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині між лівим та правим берегом перебувають під вогневим контролем української армії. Вчорашній удар по Антонівському мосту, який окупанти намагались спішно відремонтувати, підтверджує цей факт", - розповів Головня.
Радник міського голови Херсона також додав, що росіяни намагаються будувати понтонні переправи біля знищених мостів.
"Окупанти продовжують будувати понтонні переправи біля знищених мостів. По Антонівському мосту рух не здійснюється вже протягом декількох тижнів. Хоча є інформація, що легкові автомобілі проїжджають цей міст", - додав він.
- 22 серпня ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, здійнявся дим. Повідомляється, що окупанти вже не зможуть відремонтувати Антонівській міст.
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