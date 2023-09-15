Усі морські ракетоносії РФ залишаються в пунктах базування: ситуація в ніч на 15 вересня
У Силах оборони України поділились інформацією про ситуацію у їхній зоні відповідальності станом на ніч з 14 на 15 вересня
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Сил оборони півдня України.
"Обстановка в нашій зоні відповідальності залишається стабільною і контрольованою", - йдеться у повідомленні.
Активності ворожої авіації не спостерігається. Пусків ударних безпілотників не зафіксовано. Морські ракетоносії перебувають у пунктах базування.
"Однак, для повернення на бойове чергування їм достатньо 2-3 години. Будьте свідомими і пильними! Тихої ночі! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.
- У ніч з 13 на 14 вересня російські терористи запустили орієнтовно 6 груп "шахедів" для обстрілу України.
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