Усі морські ракетоносії РФ залишаються в пунктах базування: ситуація в ніч на 15 вересня

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Сил оборони півдня України.

"Обстановка в нашій зоні відповідальності залишається стабільною і контрольованою", - йдеться у повідомленні.

Активності ворожої авіації не спостерігається. Пусків ударних безпілотників не зафіксовано. Морські ракетоносії перебувають у пунктах базування.

"Однак, для повернення на бойове чергування їм достатньо 2-3 години. Будьте свідомими і пильними! Тихої ночі! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.