Росія запустила орієнтовно 6 груп "шахедів": ситуація у ніч на 14 вересня
У ніч з 13 на 14 вересня російські терористи запустили орієнтовно 6 груп "шахедів" для обстрілу України
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил України.
"Зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "шахедів" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) та Чауда (Крим)", - йдеться у повідомленні ПС, яке було опубліковане близько 22:00.
Попередньо ударні БПЛА рухаються курсом на Одещину. Орієнтовний час підльоту – близько 23:30 - 00:00.
"При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - наголосили у Повітряних Силах.
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