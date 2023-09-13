Росія запустила орієнтовно 6 груп "шахедів": ситуація у ніч на 14 вересня

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Повітряних Сил України.

"Зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "шахедів" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) та Чауда (Крим)", - йдеться у повідомленні ПС, яке було опубліковане близько 22:00.

Попередньо ударні БПЛА рухаються курсом на Одещину. Орієнтовний час підльоту – близько 23:30 - 00:00.

"При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - наголосили у Повітряних Силах.

Новина доповнюватиметься...