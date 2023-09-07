"Усі розуміють, що за людина у нас у команді": Кривцов поділився враженнями від виступів з Мессі в "Інтер Маямі"
Українець Сергій Кривцов розповів про виступи з аргентинцем Ліонелем Мессі в американському клубі "Інтер Маямі"
Про це Кривцов сказав у інтерв'ю YpuTube-каналу ВЗБІРНА.
За його словами, Ліонель Мессі простий у спілкуванні, а одноклубники не переймаються, що аргентинця всюди супроводжує охоронець, адже розуміють статус аргентинця.
"Охоронець Мессі не напружує. Усі розуміють, що за людина у нас у команді. Ми це бачимо по людях, які приходять на базу та до готелів. Бачимо, який резонанс викликав у США його перехід. Це безпека нашого головного гравця", - розповів Кривцов.
Він назвав Ліонеля Мессі та інших ексгравців "Барселони", які виступають за "Інтер Маямі" - Жорді Альбу та Серхіо Бускетса - скромними хлопцями.
"У роздягальні усі прості. І Альба, і Бускетс, і Лео. Усі прості хлопці дуже скромні. Думаю, що завдяки цьому вихованню вони такі великі футболісти", - зазначив Кривцов.
Статистика Кривцова та Мессі в "Інтер Маямі"
32-річний Сергій Кривцов перейшов до "Інтер Маямі" у січні 2023 року з "Шахтаря", зіграв за клуб зі США 30 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.
36-річний Ліонель Мессі став гравцем "Інтер Маямі" у липні 2023 року. В 11 матчах за новий клуб аргентинець забив 11 голів та зробив 5 асистів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.98
- EUR Купівля 40.21Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе