"Усі розуміють, що за людина у нас у команді": Кривцов поділився враженнями від виступів з Мессі в "Інтер Маямі"

Про це Кривцов сказав у інтерв'ю YpuTube-каналу ВЗБІРНА.

За його словами, Ліонель Мессі простий у спілкуванні, а одноклубники не переймаються, що аргентинця всюди супроводжує охоронець, адже розуміють статус аргентинця.

"Охоронець Мессі не напружує. Усі розуміють, що за людина у нас у команді. Ми це бачимо по людях, які приходять на базу та до готелів. Бачимо, який резонанс викликав у США його перехід. Це безпека нашого головного гравця", - розповів Кривцов.

Він назвав Ліонеля Мессі та інших ексгравців "Барселони", які виступають за "Інтер Маямі" - Жорді Альбу та Серхіо Бускетса - скромними хлопцями.

"У роздягальні усі прості. І Альба, і Бускетс, і Лео. Усі прості хлопці дуже скромні. Думаю, що завдяки цьому вихованню вони такі великі футболісти", - зазначив Кривцов.

Статистика Кривцова та Мессі в "Інтер Маямі"

32-річний Сергій Кривцов перейшов до "Інтер Маямі" у січні 2023 року з "Шахтаря", зіграв за клуб зі США 30 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

36-річний Ліонель Мессі став гравцем "Інтер Маямі" у липні 2023 року. В 11 матчах за новий клуб аргентинець забив 11 голів та зробив 5 асистів.