Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Усі технології, які створювалися в Україні, - це лазерні гіроскопи, спеціальні матеріали, спеціальне покриття, усе, що було напрацьовано в Україні опинилося в Китаї, офіційними та неофіційними шляхами. Достатньо дослідити, як український авіаносець "Варяг" потрапив у Китай разом з конструкторами та 20-ма тонами документації та був перетворений на авіаносець "Ляонін". Так само у Китаї опинилася документація й на атомну версію наступного авіаносця. За чверть століття КНР досягла небувалих висот в технологічному розвитку. Сталося протистояння між США та КНР. Основна війна ведеться в галузі обчислювальних потужностей й так званого штучного інтелекту. Комп'ютерна потужність Китаю перевищує весь світовий парк суперкомп'ютерів", - підкреслив Лось.

За словами доктора технічних наук, штучний інтелект активно використовується в військовому озброєнні.

"Штучний інтелект активно використовується в військовому озброєнні. Баражуючі боєприпаси, які РФ використовує у війні проти України, є першими зародками автономної летальної зброї. Ця зброя виконує пошук цілей. Тобто вже не потрібно створювати далекобійну артилерію та балістичні ракети. Достатньо озброєння такого новітнього класу, яке є високоточним, щоб змінити "природу війни". Росія зараз нарощує виробництво летальної автономної зброї, яка може зламати хід війни", - додав Лось.