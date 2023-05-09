Усі технології, які створювалися в Україні, опинилися в Китаї, - доктор технічних наук Лось
Доктор технічних наук, капітан Збройних Сил України Олександр Лось зазначив, що комп'ютерна потужність Китаю перевищує весь світовий парк суперкомп'ютерів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Усі технології, які створювалися в Україні, - це лазерні гіроскопи, спеціальні матеріали, спеціальне покриття, усе, що було напрацьовано в Україні опинилося в Китаї, офіційними та неофіційними шляхами. Достатньо дослідити, як український авіаносець "Варяг" потрапив у Китай разом з конструкторами та 20-ма тонами документації та був перетворений на авіаносець "Ляонін". Так само у Китаї опинилася документація й на атомну версію наступного авіаносця. За чверть століття КНР досягла небувалих висот в технологічному розвитку. Сталося протистояння між США та КНР. Основна війна ведеться в галузі обчислювальних потужностей й так званого штучного інтелекту. Комп'ютерна потужність Китаю перевищує весь світовий парк суперкомп'ютерів", - підкреслив Лось.
За словами доктора технічних наук, штучний інтелект активно використовується в військовому озброєнні.
"Штучний інтелект активно використовується в військовому озброєнні. Баражуючі боєприпаси, які РФ використовує у війні проти України, є першими зародками автономної летальної зброї. Ця зброя виконує пошук цілей. Тобто вже не потрібно створювати далекобійну артилерію та балістичні ракети. Достатньо озброєння такого новітнього класу, яке є високоточним, щоб змінити "природу війни". Росія зараз нарощує виробництво летальної автономної зброї, яка може зламати хід війни", - додав Лось.
- Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі наголосив, що в інтересах США, аби Китай та Росія не створили військовий альянс
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе