Усі волинські митники, яких відсторонила РНБО, повернулись на посади
У Волинській області 23 митника, яких усунули після рішення РНБО через підозри в причетності до контрабанди, повернулися
Про це повідомили в Державній митній службі на запит видання Сила правди.
На Волині дисциплінарні провадження були відкриті проти 23 митників. У кінці травня їх закрили. До жодного з митників не застосовувалися дисциплінарні стягнення. Усі повернулися на роботу і продовжують працювати.
- Понад 100 працівників Державної митної служби відсторонили від своїх посад після засідання Ради Національної безпеки і оборони
- 39 співробітників Державної митної служби відсторонили після рішення Ради національної безпеки і оборони.
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