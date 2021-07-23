Усі волинські митники, яких відсторонила РНБО, повернулись на посади

Про це повідомили в Державній митній службі на запит видання Сила правди.

На Волині дисциплінарні провадження були відкриті проти 23 митників. У кінці травня їх закрили. До жодного з митників не застосовувалися дисциплінарні стягнення. Усі повернулися на роботу і продовжують працювати.

Понад 100 працівників Державної митної служби відсторонили від своїх посад після засідання Ради Національної безпеки і оборони

39 співробітників Державної митної служби відсторонили після рішення Ради національної безпеки і оборони.