Про це повідомляє видання "Чемпіон".

Ціна квитка у рингсайді (прим. - біля рингу) у 9-му ряді складає $3520, у 8-му ряду - $3820, у 4-му – $5000, а у 1-му – $5900.

Квитки в категорії Gold коливаються від $1350 до $2200. У категорії Silver від $600 до $750. Найдешевші квитки коштують $250.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

13 липня новий тренер Ентоні Джошуа американець Роберт Гарсія заявив, що британський боксер програв українцю Олександру Усику, бо не був налаштований на перемогу нокаутом.

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