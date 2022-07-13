Про це повідомляє The Sun.

"Джошуа не думав про перемогу, не був готовий вигравати той бій. Ентоні розповів мені про те, що він просто думав як пройти всі 12 раундів. Джошуа не замислювався про перемогу, тільки про те, що треба пройти всю дистанцію. Тепер він думає про перемогу і завдання супернику шкоди. Це найважливіше. Він має бути впевнений у своїй команді", - сказав Гарсія.

За його словами, він бачить, як Джошуа під його орудою вдосконалюється.

"У нас залишилося ще п'ять тижнів важких тренувань. Він ставатиме все краще і краще. Коли настане час битися, Ентоні буде готовий. У Джошуа має бути команда, яка прагне перемоги. Я думаю, що привніс це. Ми з Анхелем Фернандесом хочемо, щоб він був агресивним, злим хлопцем на рингу, щоб він міг потрясти будь-якого суперника. Зараз Джошуа робить це, і я дуже задоволений, як усе йде", - розповів Гарсія.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb