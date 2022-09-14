Про це Хірн заявив у інтерв'ю YouTube-каналу FightHype.

За його словами, Усик розраховує навесні 2023 року провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі та може зустрітися у цьому поєдинку з Ентоні Джошуа, якщо він здолає 3 грудня іншого британця - Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

"Поки що ні в кого немає контрактів. Усик очікує бою за звання абсолютного чемпіона на Близькому Сході, який відбудеться навесні. Я впевнений, саудівці хотіли влаштувати цей бій у грудні. Ф'юрі готовий побитися в грудні, але Усик – ні. Тому зараз Усик очікує бою за всі пояси, який може відбутися і проти Ентоні Джошуа", – сказав Хірн.

Розмови про бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа розпочалися після того, як Олександр Усик заявив, що не збирається більше битися у 2022 році. Ф'юрі заявив, що не має наміру чекати на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти Усика та запропонував зустріч Джошуа.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Українець відібрав їх у Джошуа в жовтні 2021 року та відстояв у реванші 20 серпня цього року.

Тайсон Ф'юрі провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні, нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру, проте у серпні змінив своє рішення.

6 вересня Ентоні Джошуа заявив, що готовий провести бій проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2022 року.

13 вересня Джошуа увійшов до рейтингу WBC та отримав право битися за титул чемпіонату світу з Ф'юрі.

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