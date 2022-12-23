Про це повідомляє "Трибуна".

"Чому не може? Може. Що йому ще доводити у боксі? Якщо він переможе Ф'юрі, то стане абсолютним чемпіоном світу. У нього буде чотири пояси надважкого дивізіону. Він стане першим в історії світового боксу з чотирма поясами у хевівейті, а також єдиним, хто збере всю колекцію титулів у двох дивізіонах. Це історія. Після цього нічого доводити", - сказав Красюк.

За словами промоутера, Усик знайде чим зайнятись після закінчення боксерської кар'єри.

"Після цього він може робити все, що захоче. Може піти в армреслінг, стати ведучим "Танців із зірками" або зніматися у голлівудських фільмах", - впевнений Олександр Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.

20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.

21 грудня український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі домовилися провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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