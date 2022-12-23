Усик може завершити кар'єру після бою з Ф'юрі. Промоутер розповів, чим тоді займатиметься боксер
Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, зізнався, що український боксер може завершити кар'єру після бою з Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє "Трибуна".
"Чому не може? Може. Що йому ще доводити у боксі? Якщо він переможе Ф'юрі, то стане абсолютним чемпіоном світу. У нього буде чотири пояси надважкого дивізіону. Він стане першим в історії світового боксу з чотирма поясами у хевівейті, а також єдиним, хто збере всю колекцію титулів у двох дивізіонах. Це історія. Після цього нічого доводити", - сказав Красюк.
За словами промоутера, Усик знайде чим зайнятись після закінчення боксерської кар'єри.
"Після цього він може робити все, що захоче. Може піти в армреслінг, стати ведучим "Танців із зірками" або зніматися у голлівудських фільмах", - впевнений Олександр Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 19 грудня Олександр Красюк заявив, що якщо бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться до 4 березня 2023 року, то боксери не зустрінуться ніколи.
- 20 грудня Ф'юрі заявив, що готовий провести одразу два поєдинки проти Усика.
- 21 грудня український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі домовилися провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе