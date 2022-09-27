Усик "підсилив" збірну України перед грою проти Шотландії
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав у Кракові тренування збірної України перед матчем проти Шотландії у Лізі націй
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За словами Усика, який побував на передматчевому тренуванні збірної України, він приїхав до Польщі підтримати команду із синами.
"Завжди приємно спостерігати за тренуваннями, тим паче збірної України. Коли в дитинстві дивився це по телевізору, то думав, як це в роздягальні чи в автобусі. Зараз мрії збуваються, дуже круто, дивлюсь робочі моменти в роздягальні, спілкування, жарти - мені це подобається", - розповів Усик.
Він додав, що футболісти збірної України заряджені на перемогу над Шотландією.
"Гра з Шотландією - вирішальна для нас. Дивлюсь, що хлопці заряджені, і з тренером спілкувались. Думаю, хлопчики віддаватимуть все, що в них є. Дай Бог, щоб перемога була за нами. Чекаю гарної гри і перемоги", - сказав Усик.
Матч Україна - Шотландія відбудеться у Кракові та розпочнеться о 21:45.
У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі.
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