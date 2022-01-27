Усик показав, як у засніженій Греції здійснює паломництво на Афон

Усик виклав відео, зняте біля підніжжя гори Афон на узбережжі Егейського моря у Instagram.

На відео боксер лежить на засніженому березі біля моря біля підніжжя гори Афон.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

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