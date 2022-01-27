Усик показав, як у засніженій Греції здійснює паломництво на Афон
Український боксер Олександр Усик поїхав до Греції, аби здійснити паломництво на Афон
Усик виклав відео, зняте біля підніжжя гори Афон на узбережжі Егейського моря у Instagram.
На відео боксер лежить на засніженому березі біля моря біля підніжжя гори Афон.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.82
Купівля 28.82Продаж 29.15
-
EUR
Купівля 32.24Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе